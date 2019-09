Himmerlandshistorie og himmerigsmundfuld i smuk natur

VAARST: Kvindenetværket, som er hjemmehørende i Østhimmerlands Baptistkirke i Vaarst, omfatter godt 30 kvinder i ”50+ alderen”.

Onsdag den 28. august 2019 bød programmet på Natur-tur til skoven ved Højris Mølle, som er et usædvanligt smukt naturområde, der ligger i ådalen mellem Vegger og Skivum, på grænsen mellem Rebild og Vesthimmerlands Kommune.

Almindeligvis er møderne forbeholdt kvinder, men denne aften gjaldt invitationen alle.

Arrangementet var lagt i hænderne på byrådsmedlem i Rebild Kommune Gert Fischer, som tidligere havde været på fisketur og bød på friskfangede, nyrøgede ørreder. Ørrederne blev fyldt med krydderurter og røget på stedet. Mens fiskene blev røget fortalte Gert Fischer om sin tilknytning til stedet og områdets historie.

Det fredede område har tidligere været ejet af Gert Fischer, men blev for år tilbage afhændet til Danmarks Naturfond, hvis formål er at opkøbe jord for bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier. Skoven ved vandmøllen er et større sammenhængende egekrat, hvis lige kun findes få steder i Jylland. Før i tiden var det almindeligt, at husdyr græssede i skoven. Væksten blev afbidt og landskabet holdt lysåbent. Kun de lige egestammer blev anvendt til tømmer, hvorved der efterhånden fremkom de krogede egetræer. I dag søges naturtypen opretholdt ved kreaturgræsning i skoven og rydning af uønskede træer og buske.

Da ørrederne var klar, blev de serveret på franskbrød med røræg og purløg som tilbehør.

Et stykke himmerlandshistorie, ledsaget af himmerigsmundfuld, serveret ude i naturen på en blå voksdug på Gert Fichers aldrende trailer – en oplevelse man sent vil glemme.