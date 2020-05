Himmerlands Teater håber på to gæstespil

HIMMERLAND: - Vi er her endnu, selvom vi ikke må spille

- Vi holder vejret og håber på det bedste.

Sådan siger teaterleder på Himmerlands Teater Susanne Sangill.

Sammen med resten af det faste hold på det lille teater på Hobro Kulturhavn venter hun på atter at få lov til at slå dørene op til teatret på Kulturkajen i Hobro.

To gæstespil i maj - måske

- Indtil videre har vi måtte aflyse forestillingen Alt Skal Væk, som skulle have haft premiere 23. april.

Prøvearbejdet var godt i gang, da hele verden blev sat i stå, og det stod hurtigt klart, at der ikke ville blive en premiere.

I hvert fald ikke i denne sæson.

Men vi regner med at vi kan flytte forestillingen, så den kommer på scenen på et senere tidspunkt, stiller teaterlederen i udsigt.

Himmerlands Teater har endnu to gæstespil tilbage i denne sæson.

Foreløbig er det lykkes af flytte Jantedrengen, En Morders Ransagelser til torsdag 14. maj 19.30.

Bare fem dage senere - tirsdag 19. maj klokken 19.30 - spiller Driving Miles efter planen.

Kun plads til betalende

Om der til den tid er lukket op for lidt større forsamlinger, ved ingen endnu, men vi håber, siger Susanne Sangill.

Vi har sat antallet af billetter i salg ned til 30 imod normalt 60 for at kunne skabe den fornødne plads imellem publikum.

Ender det med aflysninger som følge af covid-19, refunderes alle billetter naturligvis.

Som kulturinstitution er vi også spændte på, hvornår folk igen får lyst og mod til at samles i større flokke.

Vi er klar, når.....

Når det sker, er vi i hvert fald klar med en ny og spændende sæson.

Under lukningen har teatret fået mange dejlige tilbagemeldinger fra et trofast publikum.

Mange har haft teaterkort og man kunne frygte at de følte sig snydt for den sidste forestilling.

Vi har derfor udstedt et gavekort til alle med Teaterkort.

Det har varmet, at mange har sagt pænt tak, men det behøver vi ikke.

- Vi vil bare gerne have vores teater tilbage igen.

Del i hjælpepakker

- Vi er også lykkelige over, at det nu ser ud, at vi får del i hjælpepakkerne, det er med til at sikre, at der også vil være teater i Mariagerfjord kommune i fremtiden.

Billetter til de to gæstespil kan nu købes på teatrets hjemmeside.

Her kan du også sikre dig et teaterkort til den kommende sæson.

Repertoiret afsløres i den nærmeste fremtid. Det bliver ikke kedeligt, det kan vi godt love, forsikrer Susanne Sangill.