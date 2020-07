Himmerlands historie fortalt for børn

Med dette nye tiltag lægger Destination Himmerland sig i år ekstra i selen for at få egnens yngste turister i tale.

- Vi har indgået et samarbejde med Golittle om at synliggøre fortællinger om den himmerlandske historie, og det er noget, vi har store forventninger til.

- Golittle har indtil videre indtalt ni fortællinger målrettet børn, og vi forsøger på den måde at synliggøre egnens spændende kulturarv for børn - og ikke mindst at gøre den mere levende og nærværende, fortæller turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen.

- Det er virkelig kulturhistorie i børnehøjde, og det bliver virkelig spændende at se, hvordan fortællingerne bliver taget imod, supplerer marketingansvarlig, Helene Christensen.

Har man som turismeaktør lyst til at bruge fortællingerne i markedsføringen, er man også mere end velkommen til dét.

Man behøver blot at anvende QR-koden eller linke til Destination Himmerlands hjemmeside..

Sideløbende med Golittle-initiativet er Destination Himmerland denne sommer også en del af den landsdækkende Meget Mere End #Bare Danmark-kampagne med Martin Brygmann som forgrundsfigur i reklamerne på tv.

I løbet af sommeren modtager Destination Himmerland desuden en række influencers, bl.a. Micki Cheng, Julia Klein og Mette Haubjerg, som hver især vil sætte fokus på de fantastiske områder på

både øst- og vestkysten I Himmerland.

Et norsk tv-hold har allerede i juni aflagt besøg i Himmerland for at lave en serie til en madkanal med fokus på bl.a. nordjyske fødevarer, og i den kommende weekend kommer Anne Hjernøe og Anders Agger - kendt fra DR - til Himmerlands Vestkyst, hvor de skal lave optagelser til næste sæsons udsendelser.