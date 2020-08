Hesteglade børn på sommercamp

”Der er ikke noget så smukt som at sidde på så kraftfuldt et dyr”. ”Jeg elsker heste”. ”Man skal tale blødt til en hest og ikke hårdt”. ”Man skal ikke tænke negative tanker, når man er på en hest, det kan den mærke”. Og: ”Heste kan godt lide at vi puster ud, så slapper de af”.

Sådan lyder det reflekterende fra nogle af de unge deltagerne i en tre dages gratis ”Sommercamp” i Aarestrup Rideklub.

Et arrangement, muliggjort af de ekstra midler, som Børne og Undervisningsministeriet denne sommer har øremærket til ekstra sommeraktiviteter for børn og unge.

I løbet af sommer camp’en fik børnene udover almindelig ridning bl. a. prøvet agility med heste, ringridning, minispring og slalom.

Derudover lærte de både at strigle og flette - ligesom der blev dystet i at spise æbler om kap med en hest....

Sidste dag bød programmet på en tre kilometer lang ridetur i det fri - og et mini stævne, hvor alle lejrdeltagere fik overrakt rosetter og diplomer for deres deltagelse.

Senere på sommeren venter endnu en ”gave” fra Aarestrup Rideklub til Rebild Kommunes børn og unge, annoncerer Annika Maria Hansen fra rideklubben.