Hent dine pakker hos Spar i Valsgaard

VALSGAARD: Postnord åbner torsdag i denne uge et nyt udleveringssted - denne gang hos Spar på Hovedgaden i Valsgaard.

Der er tale om en såkaldt collect shop, hvorfra du nemt og hurtigt kan hente dine pakker fra den stadigt stigende nethandel.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu rykker endnu tættere på borgerne i Valsgaard ved at åbne en collect shop.

- Her kan borgerne nemt og hurtigt hente deres pakker.

- Og vi ved jo, at vore kunder vil hente deres pakker lige dér, hvor det passer dem, og når det passer dem.

- Og at åbningstiden udgør et vigtigt skridt i at gøre hverdagen lettere for pakkemodtagerne, anfører Gordon Dalsgaard, distriktschef i Postnord.

Spar i Valsgaard holder alle ugens dage åbent fra klokken 6.30 til 21.

Ud over at hente pakker i udleveringsstedet hos Spar kan du også sende både pakker og breve, som du har frankeret hjemmefra.

Stor betydning for butikken

- For os får det store betydning, at vi nu kan tilbyde vores kunder endnu en god service i form af muligheden for at hente deres Postnord-pakker hos os.

- Vi glæder os til at hilse på de nye pakkekunder, sagde Sparkøbmand Lars Jensen lige inden premieren i torsdags.

Postnord øger i øvrigt sin collect shop aktivitet kraftigt i 2019, hvor ikke færre end 500 nye udleveringssteder landet over ser dagens lys.

Når det er gennemført, råder Postnord over cirka 2000 udleveringssteder herhjemme, hvilket gør kæden til Danmarks største netværk på pakkefronten.