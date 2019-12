Helene siger farvel til MosskovPavillonen

ST. ØKSSØ: Helene Foss Pedersen har solgt MosskovPavillonen pr. 1. januar 2020. Nu glæder hun sig til at få mere tid til en tur i skoven, samtidig med at hun finder ud af, hvad fremtiden nu skal bringe.

Selvom restauratør Helene Foss Pedersen har arbejdet lige midt i skoven, har hun aldrig haft tid til at nyde de skiftende farver på bøgetræerne eller gå en lille tur i det grønne. Arbejdet med at drive MosskovPavillonen har taget al hendes tid.

Nu er den solgt, og sidst i december er tiden som restauratør forbi. Her overtager de nye ejere, ægteparret Vibeke Beyer og Michael Beha, nøglerne til det charmerende sted.

- Jeg har altid haft to drømme, når det gælder restauratørfaget. Den første var at drive MosskovPavillonen med al dens hygge og charme, mens den anden drøm er, at hygge om gæsterne på et Bed & Breakfast i Alsace i Frankrig, siger Helene Foss Pedersen, og fortsætter:

- Inderst inde er drømmen om et Bed & Breakfast stadig aktiv, og jeg ser indimellem et billede af stokroser og bindingsværkshuse med storkereder på taget, mens jeg giver gæsterne en god oplevelse med kølig hvidvin og velsmagende franske oste. Men det bliver nu ikke lige med det første, fortæller hun med et smil.

- Indtil videre har jeg planer om at blive i Skørping, hvor jeg bor. Først vil jeg starte med at sove lidt længe, mens jeg tænker over, hvad livet nu skal bringe. Jeg er rigtig god til sprog, og det er et område, som jeg gerne vil udbygge yderligere. Jeg har også overvejet jurastudiet. Interessen for at lære nyt er der ihvertfald fortsat, lyder det fra Helene Foss Pedersen, der har valgt at sige farvel til det sted, som gennem næsten syv år stod for opfyldelsen af den ene af hendes drømme.

Tirsdag den 3. december fra klokken 16.00 – 18.00 holder Helene et lille uformelt arrangement på MosskovPavillonen for stamgæster, kunder og leverandører.

- Jeg vil ikke holde en afskedsreception, men byder i stedet på lidt julehygge og julegodter, som sønnen og køkkenchefen Alexander står for, som en af sine sidste opgaver i køkkenet. Det bliver helt sikkert en dag, hvor jeg kommer til både at grine og græde over de mange gode timer og oplevelser, som arbejdet i MosskovPavillonen har budt på, siger Helene Foss Pedersen.