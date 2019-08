Hele 35 vil gerne redde hjerter i Terndrup

TERNDRUP: Hele 35 personer har meldt sig som frivillige til gruppen for en ny sms-hjertestops-ordning i Terndrup.

- Det er over al forventning, siger Ivan Johansen, formand for Terndrup Borgerforening, som kun havde turdet håbe på, at 20-25 personer ville melde sig til at hjælpe.

De første hjertehjælpere har været på kursus i livreddende førstehjælp med Søren Bjerregaard som underviser.

Der bliver et nyt kursus på et senere tidspunkt for dem, der ikke kunne den første gang.

Den lokale gruppe har tre koordinatorer, Else Marie Andersen, Christine Shannon og Søren Bach Baisgaard.

- Der går nok en 14 dage, før vi har det oppe at stå. Koordinatorerne skal først have et møde med Region Nordjylland for at aftale, hvordan man bedst organiserer det. Alle skal jo ikke løbe efter en hjertestarter på én gang, siger Ivan Johansen.

Det er Region Nordjylland, der har oprettet den frivillige sms-hjertestops-ordning. Når alarmcentralen modtager en melding om hjertestop, aktiveres gruppen i det område, personen med hjertestop befinder sig i, med en sms om adressen.

Ordningen er udtænkt til de områder, hvor responstiden for ambulancen er lang.

Og det kan den også være i Terndrup, selv om der er en lokal Falck-station - nemlig hvis ambulancen ikke er hjemme på stationen, når der sker noget akut.