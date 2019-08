HavneBYfesten i Støvring melder klar til søsætning

STØVRING: Programmet er på plads, og de sidste forberedelser er ved at bliver gjort til dette års HavneBYfest i Støvring.

Det lægger ud torsdag aften med banko i teltet, hvor spilles der om sponsorerede gevinster.

Samtidig byder Rold Skovs Orienteringsklub på by-orienteringsløb med start fra torvet. Det former sig som et stjerneløb med cirka syv poster, hvor både øvede løbere og helt nybegyndere er velkomne.

Sidste års succes med streetfood udvides. Der kan i år vælges mellem fem menuer til en 50 kr.

Som supplement står Bisgaard og Meny’ vinafdeling for en vinbar, så det er muligt at få en god vin til streetfood.

Arrangørerne ser frem til en fredag aften med mange mennesker på torvet, hvor byens butikker lokker med slagtilbud helt frem til kl. 21.

HavneBYfesten støtter Rebild Ungdomsklub, som fredag aften holder alkoholfri fest i Ungehuset med blandt andet koncert med ADHD.

Er nogle unge mere til Cooding Pirat og E-sport, så foregår det på Bavnebakkeskolen fredag eftermiddag, og E-sporten kører videre lørdag formiddag.

Byvandringen i Støvring er rykket frem til fredag. Her vil de to udvalgsformænd Lene Aalestrup og Kim Edberg tage interesserede med på en byrundtur med start fra torvet.

Turen fredag eftermiddag bliver lidt længere end ellers og er gratis og kræver ingen tilmelding.

Tætpakket lørdagsprogram

Et tætpakket lørdagsprogram byder på gratis morgenkaffe med rundstykker til de første 250. E

fter morgenkaffe er der børnekræmmermarked, foreningsboder, hoppeborge mm. og energitema via de 17 Verdensmål samt fiskekonkurrence i Buderupholm Fiskesø.

Klovnen MIGU underholder før middag på scenen på Torvet for de yngste børn, og til børnene er der også besøg af Nordsøoceanariet, der har en stand med oplysning og små konkurrencer.

Til frokost bydes der på lækker grillemenu og i samme tidsrum skal Støvrings bedste cowboy kåres.

Der er fire gavekort i hver aldersgruppe. Den første er fra 10 år til og med 19 år og den anden aldersgruppe er for dem over 20 år.

Over middag er der høvdingeboldkonkurrence på grusbanen ved parkeringspladsen, hvor der er plads til 8 hold og endnu få ledige pladser.

Som en del af de 17 Verdensmål gæster radiovært Søren Dahl Støvring over middag, der gennemfører en Café Hack session med forskellige gæster omkring temaet ”Energi i By og Bolig”.

Drømmer nogen om at kravle op i en pansret mandskabsvogn, så kan drømmen gå i opfyldelse lørdag i Jernbanegade.

Hjemmeværnet ruller nemlig ind med to vogne og besætning, som udover at vise frem er klar til at fortælle om hjemmeværnets arbejdsområder.

Støvring Løbe- og Gå klub arrangerer skattejagt rundt til 8 butikker, der i alt har lagt gaver i skatten til en værdi af knap 5.000 kr.

Lørdag aften løber den traditionelle grisefest af stablen, hvor der bydes på en lækker menu og musikalsk underholdning undervejs.

I baren stiller DIF Fodbold med hjælpere, og arrangørerne håber på at få solgt de sidste billetter i løbet af ugen, så teltet kan blive fyldt op. Fra kl. 20 er der fri entre for alle.