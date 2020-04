Haveselskab kigger på brug af sprøjtegift

HIMMERLAND: Fakta frem for følelser, lyder det fra Haveselskabet, der undersøger haveejernes brug af sprøjtemidler.

Undersøgelsen skal være med til at komme 360 grader rundt i haven, så vi får en ide om, hvordan det faktisk står til i danske haver.

Et pift med sprayflasken mod myrerne og et skvæt med ukrudtsdræberen på mælkebøtterne i indkørslen.

Sådan ser virkeligheden ud mange steder.

Hvad griber haveejerne til

Men sprøjtemidler som Roundup og andre glyphosatbaserede produkter kan snart blive helt forbudt i private haver.

Og hvad griber haveejerne så til, når de skal have løst problemerne hurtigt og nødigt håndskovler, klipper, hakker eller skraber sig giftfrit ud af problemet.

Det vil Haveselskabet gerne finde ud af.

Efter megen debat om brug af sprøjtemidler vil miljøministeren se på, om der skal indføres totalt forbud mod bekæmpelsesmidlerne i private haver.

Og så er det vigtigt at vide, hvordan udfordringer med skadedyr og ukrudt kan og vil blive tacklet rundt om i landets private haver.

Hvis sprøjtemidler forbydes

- Vi har brug for at vide, hvad der vil træde i stedet, hvis sprøjtemidler helt forbydes.

Begynder vi i stedet at købe det ulovligt på nettet, låner vi en sjat i ny og næ af en ven, eller hvad vil der ske?

Det er vigtigt for os, at ny lovgivning bliver lavet på baggrund af fakta og ikke følelser, og derfor er dialogen med haveejerne vigtig, siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.

- Vi vil gerne støtte politikernes arbejde og sikre, at der træffes gode beslutninger, som beskytter vores natur og miljø.

- Derfor har vi brug for haveejernes hjælp til at finde ud af, hvad der vil ske i de private haver, hvis der indføres et fuldt forbud mod privat brug af sprøjtemidler, tilføjer hun.

Hvepse og myrer

Mange bruger gift uden at tænke over det

I Haveselskabets rådgivning har man i årevis vejledt haveejere til alternative bekæmpelsesmetoder end sprøjtemidler.

Og selv om en stor del af haveejerne også erklærer sig imod brugen af bekæmpelsesmidler, bruger mange det uden at tænke over det.

For eksempel, når hvepsene slår sig ned under tagskægget, eller myrerne sætter kurs mod vores huse i foråret.

Derfor er det væsentligt at vide, hvordan haveejerne alternativt kan og vil håndtere uventede gæster eller uønskede planter i haven.

Haveselskabet har spurgt sine medlemmer, men vil gerne have alle haveejere repræsenteret i undersøgelsen. Derfor opfordres alle haveejere til at deltage i den anonyme undersøgelse.

Giv dit besyv med

- Vi håber at få svar fra så mange haveejere som muligt så vi kan tage det videre i det politiske system.

- Det er i alles interesse, at ny lovgivning vedtages på baggrund af så nøjagtig viden som muligt, og giver os mulighed for at hjælpe med at finde de nødvendige alternative bekæmpelsesmetoder til sprøjtegiftene. Derfor vil vi gerne have et retvisende billede af, hvilke udfordringer haveejerne har, og hvad de vil gøre, hvis sprøjtemidlerne bliver forbudt, siger Charlotte Garby.

Du kan deltage ved at klikke sig ind på: haveselskabet.dk/alternativer.