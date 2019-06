Harmonikaspil og akvareller rykker ind på efterskolen

BÆLUM: I uge 27, den første uge af skolesommerferien. fyldes Østhimmerlands Ungdomsskole med akvarelmalere og harmonikaspillere. De kommer til Bælum for at deltage i et kursus, hvor deres passion for henholdsvis tegning/akvarel og harmonikaspil kan få et lille kreativt puf. Det er fjerde gang, at kurset holdes i Bælum.

På tegning- og akvarelkurset vil naturen og landskabet i Østhimmerland være inspiration, og med blyant og akvarel læres at fastholde linjer, farver og stemninger i landskabet. Der kræves ingen forkundskaber, da der begyndes med de grundlæggende teknikker. Underviser på kurset er Stinne Teglhus fra Hirtshals.

Der er ikke flere ledige senge i kursusugen, men der er plads til dagkursister. Man kan eventuelt kontakte Kaj Bertelsen på tlf. 51925493.

Harmonikaspillerne får undervisning på fem hold med forskellige genrer og niveauer, men der spilles også sammen i et stort orkester med næsten 60 harmonikaspillere. Det store orkester spiller i fem stemmer, og årets værk er et potpourri af melodier fra ”Annie Get Your Gun”.

Fredag aften 5. juli er der en gratis koncert i skolens teatersal. Ved koncerten vil der også være mulighed for at høre kursets hold give prøver på, hvad de har lært.

Og så er der kaffe bagefter.