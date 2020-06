Handelsgymnasiet i Hobro booster både spansk og tysk

MARIAGERFJORD: På Handelsgymnasiet i Hobro booster de tysk og spansk.

- Sprogfag er trængte, og det står jo på den politiske dagsorden, at vi skal styrke de unges interesse for sprog.

- Men generelt går det bare ikke så godt, beklager en bekymret Anette Skovlykke Nielsen, rektor på Tradium, Handelsgymnasiet Mariagerfjord.

Eksempelvis har Aalborg Universitet valgt at stoppe for optag af studerende til tysk og spansk på grund af for få tilmeldinger.

Handelsgymnasiet i Hobro gør noget ved sagen.

- Her rejser alle elever hvert år til udlandet og træner sprog og interkulturelle kompetencer, fremhæver rektor.

I 1.g rejser alle elever en uge i London.

Årets efter kommer alle elever ud for at bruge deres tysk eller spansk.

Via støtte fra EUs Erasmus+ program drager eleverne på 14 dages ophold i Østrig, hvis de har tysk, og til Spanien, hvis de har spansk.

Faktisk er det billigt

Endelig tager alle elever på en uges tur til Polen i 3.g.

Det lyder dyrt, men faktisk betaler hxx-eleverne fra ingenting op til 3000 kroner pr. rejse takket være EU-støtteordningerne til 2. g rejsen. - og fordi man konsekvent rejser uden for sæsonen.

Hos Handelsgymnasiet Mariagerfjord fremhæver man 2.g-rejserne som ret unikke, idet alle elever opholder sig i en uges praktik hos virksomheder i enten Malaga eller Mayrhofen (Østrig).

Spanskeleverne går desuden i sprogskole fem dage under deres ophold i Malaga.

Tyskeleverne har lært tysk siden sjette klasse, så det er ikke yderligere skoletysk, de skriger efter, men derimod at prøve sprogfærdighederne af i praksis.

Deres program byder på virksomheds- og skolebesøg den første uge og praktik i den anden uge.

Udfordrende studierejse

Undervejs og efter hjemkomsten udarbejder de en rapport, som de fremlægger mundtligt for deres lærere i fagene sprog og afsætning.

Den form for studierejse udfordrer, men eleverne klarer den til praktikstedernes store tilfredshed.

- Tilmed får deres fremmedsprog et boost, anfører rektor Anette Skovlykke Nielsen der personligt har skabt kontakter til alle praktikstederne i Østrig.

- Vi rejser altid om vinteren, idet virksomhederne i Østrig (Mayrhofen i Zillertal) skriger på arbejdskraft i højsæsonen for skiturisme.

- Eleverne indgår i praktik hos liftselskaber, restauranter, caféer og lignende.

- Ikke jobs, de umiddelbart uddanner sig til, men på arbejdspladser med lokale kolleger og lokal kultur.

- Derved får de trænet deres tysk og kulturforståelse og opnår et godt indblik i turismebranchen, fremhæver rektor.

Endelig opholder spanskeleverne sig i Málaga, hvortil der året rundt rejser turister.

Her findes mange arbejdspladser i servicesektoren, som kan bruge et par ekstra hænder.

I praktik ved skilift

Lasse Skjødt Larsen fra Hadsund var i praktik ved Mayrhofner Bergbahnen sammen med sin klassekammerat Emil Møller:

- Under vores praktikperiode fik vi snakket en masse tysk med de andre medarbejdere ved liftselskabet.

- Det gjorde os en hel del klogere på Østrigs kultur, og så tilbragte vi en spændende og lærerig uge med ski på fødderne, fortæller en tilfreds Lasse Skjødt Larsen.

Konditoriet Kostner i Mayrhofen var arbejdsgiver for Frederik Bæk Jacobsen fra Hobro.

- Jeg var i praktik i en café, hvor jeg skulle bruge det tyske sprog en del, når jeg betjente kunderne.

- Via jobbet i caféen fik jeg også en fornemmelse af den østrigske kultur.

- En både spændende og lærerig tur, siger Frederik.

Også spanskelev Mark Pil Topholt fra Hobro lærte under sine 14 dages praktik på restauranten Mama Mia Pizzeria i Málaga en del.

I restauranten oplevede Mark altid højt humør trods sene arbejdstider og højt pres på.

- Jeg lærte mere spansk, end jeg kunne have gjort hjemme i Danmark.

- Og den spanske kultur opleves meget anderledes end den danske, hvilket gør det sjovt og spændende at være en del af, anbefaler han.

Et boost til fremmedsprog

Det er tredje år, Tradium Handelsgymnasiet i Hobro praktiserer studierejser på denne vis.

Og rektor Anette Skovlykke Nielsen forventer, at de fortsætter succesen.

- Vi har søgt om Erasmus+ støtte til de kommende to år, og vi er taknemmelige for denne støttemulighed.

- Den giver vore unge mulighed for at booste fremmedsprogene og opleve, at de gør nytte i den virkelige verden, konkluderer hun.

Anette Skovlykke Nielsen krydser fingre for et vendepunkt vendepunkt for sprogstudierne på AAU og UCN, så vi ”også fremover kan levere arbejdskraft med de meget efterspurgte sprogkompetencer”, håber hun.