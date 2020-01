Håndboldstjerner modtaget som helte i Suldrup

SULDRUP: Sådan en aften i januar, kunne man måske på forhånd godt have ønsket sig en friaften.

Men når man så kommer herud og bliver mødt af de unge spilleres fantastiske entusiasme, så bliver man jo helt høj...

Sådan lød det fra en af stjernerne på Aalborg Håndbolds ligahold, René Antonsen, efter at han forleden sammen med holdkammerat Mark Strandgaard havde været gæstetræner i Suldrup for IK Frems U11 og U13 pigehold i Suldrup.

De have glædet sig vildt

Formanden for IK Frems håndboldudvalg, Pia Asp, kunne kun bekræfte, at de unge spillere havde glædet sig ”helt vildt” til mødet med stjernerne fra Aalborg Håndbold.

Det fremgik også tydeligt af antallet af unge spillere, der efter træningen skulle have en autograf af de to Aalborg Håndbold-stjerner – og et billede af sig selv sammen med dem.

- Det er helt fantastisk at få sådan et besøg. Alle herude blev enormt glade, da vi fik at vide, vi havde vundet lodtrækningen - ikke mindst de unge spillere, siger Pia Asp.

Gæstetræning

Gæstetræningen var et resultat af samarbejdet mellem Aalborg Håndbold og klubbens hovedsponsor, Jutlander Bank.

Som en del af samarbejdsaftalen forpligter håndboldklubben sig til én gang om året at stille med nogle spillere, der for en aften vil være trænere for ungdomsspillere i fem nordjyske håndboldklubber.

I år var der 19 klubber, der havde et lod med i lodtrækningen, som i sidste ende faldt ud til fordel for HIK Rosendal i Hobro, Aars HK, Mejlby-Haverslev KFUMs IF, Svenstrup-Godthåb IF og IK Frem Sønderup/Suldrup.

For at få unge til at spille

Marketingchef i Jutlander Bank, René Astrup, forklarer, at banken sætter en ære i at være en aktiv sponsor, når banken sponserer eliteidræt.

- Når vi er hovedsponsor for et elitehold, hvad enten det er håndbold, fodbold eller basketball, vil vi gerne være med til aktivere sponsoratet, så vi får flere til at interessere sig for holdets kampe – og samtidig giver oplevelser til bredden, siger René Astrup.

Direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold er enig:

- Det er afgørende for Aalborg Håndbold, at vi hele tiden tænker på at få unge mennesker til at begynde med at spille håndbold.

- For vi kan ikke have en elite, hvis vi ikke også har en bredde. Så sådan en håndbolddag er enormt vigtig både for Aalborg Håndbold og for håndbolden i hele Nordjylland, understreger Aalborg Håndbold-direktøren.