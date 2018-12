Håb om ny julegaveregn på Børnecenter Himmerland

REBILD: Operation Julegaveregn er et privat initiativ, som siden 2006 har indsamlet penge til fordel for flere julegaver til de ca. 1.500 børn anbragt på danske børnehjem og døgninstitutioner. Sidste år fik Børnecenter Himmerland i Skørping penge til gaver, og det håber de også, bliver tilfældet i år.

Der er stor forskel i julegavebudgetterne hos danske familier. Nogle af de børn, der modtager mindst, er anbragte børn, og derfor står ”Operation Julegaveregn” for 13. år i træk bag en indsamling, der forsøger at udligne den store forskel i julegavebudgettet.

Initiativet samler penge ind, som bliver fordelt til julegaveindkøb af FADD - Foreningen af dag- og døgntilbud for udsatte børn og unge.

Gaverne købes af børnenes venner, pædagoger eller af forstanderen på de pågældende børnehjem, og på den måde sikrer Operation Julegaveregn sig, at gaverne vælges med tanke på det enkelte barn.

På Børnecenter Himmerland i Skørping modtog de sidste år en donation fra Operation Julegaveregn.

Forstander Susanne Gert er ikke i tvivl om, at initiativet og den ekstra omtanke på udsatte børn har stor betydning.

- Det varmer, at der bliver tænkt på dem, og det betyder meget for børnene at få en ekstra julegave. Alle børn hos os glæder sig også til at tage på tur for at finde det helt rigtige til deres venner, siger Susanne Gert, der håber på, at Centeret igen i år får mulighed for at give børnene den samme positive oplevelse.

For folkene bag Operation Julegaveregn er det vigtigt at kunne udjævne den forskel, der er mellem det gennemsnitlige danske barn og børnene, som Operation Julegaveregn giver gaver til. Ikke mindst fordi julen er så integreret en del af dansk kultur.

- Det handler ganske enkelt om normalitet. Om at være en del af gruppen. Anbragte børn bliver konstant mindet om, at de er anderledes i deres forudsætninger. Det er ekstra slemt i december, og det er medvirkende til andre sociale problemer, siger Rasmus G. Kristensen fra Operation Julegaveregn.

Operation Julegaveregn er begyndt indsamlingsarbejdet, som løber frem til 22. december. Målet er at indsamle 1.000.000 kr. gennem private donationer, virksomhedsdonationer og fonde. Så får alle børnehjem i Danmark nemlig en donation til ekstra julegaver. Pengene fordeles efter en fast kronologi, der beror på behov og kø-princip.

Se mere på: www.julegaveregn.dk eller www.facebook.com/julegaveregn