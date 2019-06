Gys og gru i Kinorevuen

SKØRPING: Fredag den 28. juni byder Kinorevuen i Skørping på masser af gys og gru. Denne aften vises to af årets mest anmelderroste gyserfilm. Inden filmene serveres velkomstdrink med snacks, og i pausen trækkes lod om gavekort til efterårets store Filmgys ”IT - CHAPTER 2”.

Det to film, der vises er:

Pet Semetary

Familien Creed er flyttet til det landlige Maine for at far, Louis, kunne få mere tid til familien. Det er ham magtpåliggende, at alle finder sig godt til rette efter at være blevet rykket op med rode, så de giver sig tid til at udforske omgivelserne, hvor de bl.a. støder på de lokales kæledyrskirkegård. Nå ja, og på den gamle Jud Crandall, der måske er lidt kølig over for de fremmede, men som alligevel ikke kan stå for 8-årige Ellies charme. Da Ellies elskede kat dør, er det magtpåliggende for Louis, at hun ikke lider denne sorg oven på flytningen, og han beder Jud om hjælp, da hun har nævnt noget om en lokal indiansk legende. Louis og Jud ved godt, at det er forkert, men Ellie er så ked af det. Men når man bringer noget tilbage fra de døde, skal man være opmærksom på, hvad man får med…

Den anden film er Us.

Horror-filmen handler om kvinden Adelaide Wilson, der tager sin familie med på en uforpligtende og sjov sommerweekend i Santa Cruz. Men Adelaide er hjemsøgt af et trauma fra sin fortid, og hendes paranoia tager kun til, da hun bliver sikker på, at noget forfærdeligt vil ske for hendes familie.