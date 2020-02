Gymnasieelever går i aktion for elefanter

MARIAGERFJORD: Siden Mariagerfjord Gymnasium i 2015 sagde farvel til den landsdækkende Operation Dagsværk-indsamling, han de unge på lokalt plan samlet ind til fordel for et sundhedsprojekt i den indiske delstat Tamil Nadu.

I 2018 kunne eleverne således overrække 10.000 kroner - og i 2019 nåede beløbet op på 15.406 kroner.

- Eleverne har generelt været meget engagerede i arbejdet.

- Det er lykkedes dem at indsamle beløb, som faktisk kan gøre en forskel, bemærker uddannelsesleder Hans Holme.

Elefanterne i Tanzania

Sagen er nu imidlertid den, at det indiske børnehjem er lukket, og gymnasiet har derfor været nødt til at se sig omkring efter et nyt støtteprojekt.

Blandt mange gode forslag er valget faldet på World Animal Protection og organisationens indsats for at beskytte elefanterne i Tanzania.

- Det er en organisation, der hjælper dyr over hele verden.

Det kan fx være vilde dyr, der udnyttes til underholdning, eller dyr, der ikke har det godt på grund af klimaforandringerne, forklarer Katja Jakobsen og Lotte Andreasen fra 3.xz.

Håndgribeligt formål

Samtidig er elefanterne i Tanzania også et meget håndgribeligt formål for en indsamling - i modsætning til nogen af de andre støtteprojekter, der har været oppe at vende i processen.

- Med World Animal Protection føler vi virkelig, at vi kan gøre en forskel med det beløb, vi samler ind på gymnasiet.

Derfor giver det her projekt også mest mening for os, erklærer de to 3g-elever.

Eleverne på Mariagerfjord Gymnasium har blandt andet planer om at sælge varme toasts til fredagscaféer og lave en støttecafé, hvor hele overskuddet går til Gym For Wildlife - og dermed til dyrene.

Derudover vil der også i frobindelse med forskellige arrangementer på skolen blive sat fokus på Gym For Wildlife og dyrenes velfærd.