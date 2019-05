Gudstjeneste i Rebild bakker

Igen i år er præster og menighedsråd i Rebild kommune gået sammen om at arrangere og afholde en fælles gudstjeneste for alle indbyggere og sogne i Rebild. Gudstjenesten erstatter den sædvanlige søndagshøjmesse i alle kirker og sogne, og finder sted på festpladsen i Rebild bakker søndag 26. maj kl. 14.00.

Alle er naturligvis velkomne, og i år der mulighed for, at gangbesværede kan komme med en ”shuttlebus” fra p-pladsen og blive kørt ned til festpladsen i en minibus, som kører frem og tilbage flere gange efter behov. Enhver medbringer eget tæppe eller klapstol til at sidde på, samt overtøj/fornuftige sko/paraply og evt. eftermiddagskaffen, som kan nydes før, under eller efter gudstjenesten.

Under gudstjenesten vil flere præster være i sving, Rebild spillemændene vil spille for og flere af områdets kirkekor stimler sammen for at optræde som ét større kor.