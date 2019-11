Grønt lys til ny belysning i svømmehal i Støvring

STØVRING: Kultur- og fritidsudvalget har nu bevilget 60.475,50 kr. til Støvring svømmehal til en akut udskiftning af de 45 relæer i svømmehallen.

Over sommeren har svømmehal nemlig oplevet, at flere lamper sprang i svømmehallen.

I løbet af kort tid var 11 ud af svømmehallens 20 lamper sprunget.

Det gav anledning til at få en elektriker til at kigge på hallens belysning. Han vurderede dog, at mange af relæerne i hallen var slidt meget ned og alle burde skiftes. Der vile nemlig være en risiko for en kædereaktion, hvor hele tavlen, et relæ efter andet går i stykker blot ved en berøring var stor.

Indtil videre er der lavet en midlertidig løsning, som dog er uholdbar indtil samtlige 45 relæer i tavlen i svømmehallen er udskiftet.

Det er forvaltningens vurdering, at udskiftning af tavlen ligger inden for de retningslinjer, der er vedtaget for akutpuljen af kultur- og fritidsudvalget helt tilbage til 2012.

Den afsatte pulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, hvilket har været tilfældet med de nedslidte relæer.

Behovet for udskiftningen er nemlig ikke forudset i Rambølls rapport for svømmehallens vedligeholdelsesbehov i 2016

Udskiftningen af komponenterne koster 67.195, hvoraf Akutpuljen finansierer 90% af udgiften, svarende til de nu bevilgede 60.475,50 kr.