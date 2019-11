Grønt guld i Guldbæk

GULDBÆK: Det står skidt til med bestanden af bier, sommerfugle og andre insektarter.

Næsten halvdelen af alle verdens insekter falder hastigt i antal, for deres levesteder forsvinder.

I Guldbæk har indbyggerne på baggrund af et initiativ fra en gruppe ældre nu hjulpet insekterne lidt på vej. De har nemlig, sammen med Bæredygtig Læring, indrettet et insekthotel ved Guldbæk Friskole. Både skolens forældre og personale hjalp til med arbejdet sammen med 66 skolebørn samt 35-40 vuggestue- og børnehavebørn.

Insekthotellet er i princippet til alle insekter, men især de vilde hulboende bier får gode vilkår. Små bier som sakse- og maskebier skal have helt små rør på 3-5 millimeter for at yngle, mens murerbier, silkebier og bladskærebier gerne vil have lange 5-7 millimeter huller til deres æg. Derfor blev der klippet mange tagrør i forskellig tykkelse samt boret lange tynde huller i store træstubbe, der senere blev bygget ind i hotellet. For bierne har det ligesom mennesker, de foretrækker tørre og lune bosteder.

Mange forskellige materialer indgik i insekthotellet. Uld, lavet af bløde barkstrimler, afklippede blomster pyntede med flotte farver og en gevaldig stængel, som viste sig at være en rabarberblomst imponerede.

Der blev også plads til overvintringssteder for natsværmere, guldøje, mariehøns og bænkebidere. Flere børn fandt mariehøns, som straks blev installeret i det nye hotel.

Dagen sluttede med fælles kaffe og kage og historier om dagens oplevelser.