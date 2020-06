Grøn mad ipå vej til gymnasiets kantine

MARIAGERFJORD: Når Mos Madhus til august overtager kantinedriften, disker Mariagerfjord Gymnasium op med en ny og anderledes grøn kantine.

Økologi, bæredygtighed og sæsonens lokale råvarer vil præge menuen i kantinen.

Martin Vraa Olesen, der ejer Mos Madhus, skal drive kantinen 20 år efter, at han selv blev hf-student på gymnasiet.

Da han gik på skolen i årene 1998-2000, gjorde kantinen ikke noget voldsomt indtryk.

Faktisk husker han nærmest ikke, at man kunne købe mad på gymnasiet.

Men dét vil han lave om på nu: Gymnasiets knap 630 elever og 90 ansatte skal hver dag glæde sig til spisepausen.

Gode råvarer

- Man skal se frem til at komme i skole på grund af mange ting, men også på grund af maden i kantinen.

- Vi vil tilbyde sund, lækker mad lavet af gode råvarer - og så selvfølgelig til en fornuftig pris.

- Vores fokus vil være på bæredygtighed, økologi og lokale råvarer i sæson.

- Det betyder eksempelvis, at eleverne aldrig vil finde jordbærkager i januar eller asparges i oktober, forsikrer Martin Vraa Olesen.

Rektor Søren Urup føler sig overbevist om, at Mariagerfjord Gymnasium og Mos Madhus udgør det helt rigtige match.

- Mos Madhus er valgt, fordi de netop vægter økologi, bæredygtighed, lokale råvarer i sæson.

Bøfsandwich og snolder

- Det spiller utrolig godt sammen med gymnasiets grønne profil - uden at det bliver fanatisk.

- Der skal stadig være plads til bøfsandwich, tarteletter og snolder i kantinen, lover Søren Urup med et smil.

- Derudover har Martin en masse spændende idéer, og han har lyst til at tænke kantinen ind som en del af gymnasiet.

Han er nysgerrig, vil gerne lytte til folks ønsker og er med på at afprøve nye ting, og dét passer utrolig godt sammen med dét, vi står for som skole, fremhæver Mariagerfjord Gymnasiums rektor.

Temadage i kanrtinen

Blandt flere ideer gør Martin Vraa Olesen sig tanker om at lave temadage på gymnasiet, hvor kantinen fokuserer på et bestemt land og eksempelvis diverterer med italiensk mad.

Han forestiller sig en lille ”street food”-happening med et par boder, der sælger noget lækkert. Uden dog at love for meget, skynder han sig at tilføje.

En ting tør han dog godt at garantere, og det er, at priserne ikke pludselig flyver i vejret.

- Selvom vi indfører en del mere økologi og blandt andet bæredygtig emballage, der er lidt dyrere end fx plastik, kan vi spare noget ved at bruge lokale råvarer i sæsonen.

Ikke dyrere

På den måde kan det godt være, at nogle varer bliver lidt dyrere, mens andre ting bliver billigere.

- Men vi kommer til at ramme det samme prisniveau, forsikrer han.

Martin Vraa Olesen mønstrer 10 års erfaring fra et af Danmarks største cateringfirmaer inden for kantinedrift, hvor han har haft flere kasketter på.

Han har både været kok, bager, køkkenchef og kundechef med ansvar for 10 kantiner og caféer i Jylland.

Dermed lå opgaven med at overtage kantinedriften på Mariagerfjord Gymnasium lige til højrebenet.

At beskæftige sig med kantinedrift og frokostordninger var netop drømmen, da han etablerede Mos Madhus for et år siden.