Gribende teater for de unge på gymnasiet

HOBRO: Den store gymnastiksal på Mariagerfjord Gymnasium var tirsdag i sidste uge stuvende fuld, da Teatret Fair Play fra Holbæk opførte den stærke og yderst vedkommende forestilling ”Soldaten”.

Publikum var gymnasiets lærere og elever, og på scenen mødte de Mikkel Hansen og Maria La Cour som de to eneste medvirkende.

Publikum var vidne til en gribende og rørende ungdomsforestilling

Stykket skildrer en hjemvendt soldat - eneste overlevende efter et vejsidebombeangreb - og de psykologiske konsekvenser, der rammer ham efter at have været udsendt.

En meget stærk fortælling uden filter, der sikkert har givet stof til eftertanke for en del af de unge.

Hvoraf en del om lidt står overfor valget om værnepligt.

Bag arrangementet stod Teaterkredsen Mariagerfjord, som havde hentet Soldaten til Mariagerfjord Gymnasium.