Gravide mødes til svømning i Arden

Mange gravide vælger at ty til træning i vand, når pulsen skal op – og det er faktisk ikke så mærkeligt. Træning i vand gør, at den gravide krop føles vægtløs og samtidig nedsættes graviditetsgener og smerter, så man kan få pulsen op og bevæge sig mere frit i vandet.

At det er en populær træningsform oplever de også lige nu i Arden-Hallerne, hvor der nu igen står graviditetssvømning på programmet to gange om ugen.

- Vi har tidligere, med stor succes, tilbudt graviditetssvømning, så da der nu igen var efterspørgsel efter tilbuddet, var vi hurtige til at springe til, da vi pludselig stod med ekstra plads i svømmehallen, fortæller centerleder Claus Jacobsen, Arden-Hallerne.

Holdet administreres af to dygtige instruktører, der har flere års erfaring med både graviditetssvømning og babysvømning.

- Og vi oplever faktisk også, at mange kommer igen, når baby er kommet til verden, nævner Claus Jacobsen.

En af deltagerne på holdet i Arden er Line Frederiksen.

- Jeg har i begge mine graviditeter været sygemeldt med slem bækkenløsning, og da gåture ikke kan lade sig gøre, søgte jeg svømning.

- Det har gjort, at jeg så småt har kunnet lidt mere, end hvis ikke jeg svømmede, fortæller hun.

En anden holddeltager, Kristina Lybek, er, når hun ikke er gravid, aktiv som fodboldspiller, og har på den baggrund savnet det sociale samvær i idrætslivet.

Samtidig har hun også savnet at få pulsen lidt op.

- Og svømning giver mig begge dele, konstaterer hun.

En tredje holddeltager, Iris Nienhuis, fremhæver også det sociale aspekt ved graviditetssvømningen.

- Det at være sammen med andre gravide er hyggeligt - ja, man kan vel godt kalde det lidt for en mødregruppe uden babyer – også selvom det ikke er de samme kvinder, der er med hver gang.

- Der en god stemning i blandt os alle, og det er dejligt, at der findes sådan et graviditetshold i Arden, erklærer hun.

Der er således både dømt træning og fællesskab med andre gravide, når Arden-Hallerne to gange ugentligt har graviditetssvømning på programmet.

- I en tid som denne, hvor vi skal se så få som muligt, er det rart, at vi alligevel kan være med til at danne et fællesskab for kommende mødre, hvor der både er fokus på at få pulsen op, men også at give dem muligheden for at mødes og være fælles om den store begivenhed, der snart indtræffer, bemærker centerleder Claus Jacobsen

Undersøgelser viser, at fysisk aktive gravide har færre komplikationer under fødslen end mindre aktive gravide har, og Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor også, at man som gravid er fysisk aktiv i mindst 30 minutter om dagen.