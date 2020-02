Gratis taxi for unge om aftenen

MARIAGERFJORD: Taxien om aftenen i gratis, hvis du er mellem 15 og 21 år - og husker at bestille i god tid.

Sådan lyder tilbuddet fra Mariagerfjord Kommune, som med fri taxa ”vil gøre det federe at bo på landet”, som det lokkende udtrykkes.

”Det er træls at misse bussen - men total røvtur, hvis du er ung og bor på landet.

Det er nemlig som regel i weekenden og ved aftenstid, når de unge skal ud på sjov, at der er langt i mellem busforbindelserne”, lyder det.

Fri flextaxa

Nu kommer politikerne i Mariagerfjord Kommune altså de unge til undsætning med et tilbud om fri flextaxa.

Tilbuddet gælder dagligt i tidsrummet klokken 15 til 23.

Men betingelsen er altså, at du bestiller taxien på flextur betingelser, hvilket vil sige, at taxien lægger en rute og eventuelt samler andre kunder op undervejs.

For at benytte tilbuddet skal du kontakte Mariagerfjord Kommunens Borgerservice og oprette dig som bruger på nt.flextrafik.dk.

Herefter kan du bestille flexture senest to timer før, du skal afsted.

Og altså køre gratis med.

Forsøgsordning til juli

Politikerne håber, at det gavmilde tilbud vil få dig og andre unge til at juble og drage på taxatur.

Flextur Unge foregår i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, hvor Mariagerfjord Kommune slet og ret betaler NT for at køre de unge fra adresse til adresse i kommunen.

- Mange unge synes simpelthen ikke, at deres sociale liv stemmer overens med busplanen.

- Det er især et problem for unge i vores kommune, fordi vi ikke har mulighed for at tilbyde den samme service, som de store bykommuner, siger Jørgen Hammer Sørensen (DF).

Han er formand for udvalget for teknik og miljø.

Forsøgsordningen kører indtil udgangen af juni og skal i den forløbne tid godtgøre, om flexture er svaret på de unges behov for fleksibel transport.

NT tror på ideen

- Vi håber, at det nu bliver mere attraktivt for unge at bo, leve og arbejde i vores kommune.

- Hvis unge tager godt imod tilbuddet, skal vi tage stilling til, hvordan vi kan få det gode tilbud til at køre videre, siger udvalgsformanden.

Hos NT tror salgs- og kundechef Mette Henriksen på ideen.

- Vi tror, at den gratis flextur vil øge de unges kendskab til produktet og dermed sikre, at de i højere grad anvender NT til skole, fritidsaktiviteter og sociale arrangementer.

Opret dig som bruger

- Målet er, at de unge får øjnene op for flexture, som er et meget fleksibelt alternativ til den traditionelle kollektive trafik, anfører Mette Henriksen.

Men husk lige at oprette dig som bruger.

Ordningen gælder som nævnt i tidsrummet mellem klokken 15 og 23 - og kun transport inden for kommunegrænsen.