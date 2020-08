Gratis esport var en succes i Støvring

Mere end 350 børn har fået del i gratis eSport hos Støvring eSport i denne sommer. Ifølge foreningen har det været en helt fantastisk oplevelse for alle børn der har deltaget.

Støvring eSport kan se tilbage på en fantastisk sommer i esportens navn. Med over 350 børn, der har været til gratis eSport i ugerne 28 til 34, har sommerens aktiviteter overgået al forventning, som foreningen kunne have. Nogle af de 350 er kommet flere gange. I alt har der været 220 individuelle børn der har deltaget i gratis eSport hos Støvring eSport denne sommer.

- Vi startede op i januar måned i år som forening og blev kort herefter sendt til tælling af coronanedlukningen. Da vi fik lov til at åbne op 8. juni, var vi nogle af de første til at gøre dette. Dette forsvarligt med styr på tingene, da vi havde erfaring med hygiejnehåndteringen fra et gratis udlån af vores lokaler til to 7. klasser fra Bavnebakkeskolen under coronanedlukningen. Under udlånet har vi fået indarbejdet gode rutiner omkring hygiejne, som vi kunne tage med over til vores oplukning samt gratis esport hen over sommeren, siger Torsten Topbjerg, formand for Støvring eSport.

Foreningen roser Rebild Kommune for at have støttet de foreninger, der har sagt ja til at have gratis sommeraktiviteter for børn og unge. I alt der er blevet bevilliget 1,2 millioner kroner til Rebild Kommune til disse gratis aktiviteter.

- Udover at have kunnet tilbyde gode og spændende aktiviteter til børn og unge, som har skullet holde ferie i coronaens skygge, har vi også været i stand til at få nye medlemmer og frivillige hos Støvring eSport. Det er helt fantastisk at kunne få den mulighed som forening. Det er uden tvivl denaktivitet og eksponering vi har haft mulighed for, der har givet de nye medlemmer og frivillige, fortsætter Torsten Topbjerg.

Af nye aktiviteter nævnet Torsten Topbjerg FIFA-turneringer samt en række LAN’s her i efteråret.

- Vi har stadigvæk ledige maskiner flere aftenen om ugen – så der er mulighed for at starte nye spil og aktiviteter op, hvis man har lyst. Vi har hele 26 maskiner i vores gamerkælder, og vi kan sagtens afvikle to forskellige spil samtidigt med det antal, afslutter Torsten Topbjerg.