Gourmet Under Kronerne flytter ind i Kulturstation

SKØRPING: Julemarkedet Gourmet Under Kronerne flytter i nye rammer ved Kulturstationen i Skørping.

Det sker i erkendelse af, at der ikke længere er tilstrækkelig plads hjemme i og omkring værkstedet ved Glas & Glimt i Skørping, som indtil nu har dannet rammen omkring det populære gourmet-julemarked.

Glaskunstneren Gitte Klarup har arrangeret Gourmet under Kronerne siden 2014.

- Men vi har så mange spændende udstillere og producenter af både kunsthåndværk, lokale fødevarer og lækre specialiteter på programmet i 2018, at vi ikke længere kan være herhjemme, siger hun.

Julemarkedet finder i år sted lørdag og søndag 8. og 9. december kl. 10-16.

Det kommer til at være i glasmellembygningen mellem Kulturstationen og Kinorevuen, hvor man tager både verandaen, mellemgangen og rotunden i brug, foruden at der bliver salg af juletræer og pyntegrønt ude foran på pladsen.

- Det er et utrolig smukt sted med den gamle stationsbygning, det ikoniske vandtårn og Kulturstationen. Med julebelysning i gaden er det det helt rigtige sted at holde et julemarked, for der er allerede så hyggeligt og juleagtigt i forvejen, siger Gitte Klarup.

- En anden og helt umiddelbar fordel ved flytningen er også, at det er et kæmpe arbejde at skulle tømme værkstedet, så der bliver plads til de mange boder med lækkerier, men det er faktisk også et stort indgreb i min løbende produktion af glaskunst, som jeg har svært ved at håndtere med den store efterspørgsel, som der altid er her op til jul, siger den produktive glaskunstner.

Julemarkedet har fra begyndelsen været et familieprojekt, og de nu voksne børn, Anne og Uffe, kommer altid hjem til det og har som fast opgave at producere vafler og gløgg.

Blandt udstillerne på julemarkedet kan man finde kunsthåndværkere med glaskunst, keramik og endda en fotograf, der udstiller sine billeder, samt forskellige spændende fødevarer.