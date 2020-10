”Gourmet under kronerne” aflyst

Regeringens seneste tiltag for at nedbringe coronasmitten betyder nu, at julemarkedet ”Gourmet under kronerne” i Skørping aflyses.

Arrangør Helge Søgaard havde ellers netop modtaget to papkasser med markedsføringsmaterialer fra trykkeriet, da rygterne om yderligere stramninger tog til. Og da forsamlingsforbuddet blev sænket yderligere, var der igen vej udenom at aflyse det populære julemarked i Skørping.

- Jeg var ellers lige klar til at fordele markedsføringsmaterialerne blandt udstillerne og byens øvrige forretninger, men nu kan jeg smide det hele i papircontaineren, siger en ærgerlig Helge Søgaard, der stort set havde alt på skinner til julemarkedet 21.-22. november.

- Men vi retter naturligvis ind efter de nye regler, og derfor aflyser jeg nu markedet. Vi var ellers indstillet på at gennemføre for netop at vise omverdenen, at det er vigtigt, at der også gennemføres arrangementer med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger som mundbind og masser af muligheder for at spritte af, men med muligheden for kun at samle 10 personer, så giver det ingen mening at gennemføre markedet.

- Jeg har derfor skrevet ud til alle udstillere, at vi aflyser og sender deres udstillergebyr retur. Selv står jeg med en økonomisk bet i form af markedsføringsmaterialer m.v. der ikke kan bruges, men sådan er spillets regler, siger Helge Søgaard.

Han ser dog optimistisk på fremtiden og er allerede i gang med at gøre sig overvejelser omkring et større og endnu bedre Gourmetmarked i Skørping næste år.

- Det er vigtigt, at vi ikke lader os slå ud af den nuværende situation, men at vi tænker fremad.

- Et julemarked og for den sags skyld også andre aktiviteter i små byer som Skørping er vigtige for at fastholde handel, kultur og aktivitet, så derfor satser jeg hårdt på at være tilbage næste år i november, slutter Helge Søgaard.