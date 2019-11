Gourmet-julemarked ramt af vokseværk

SKØRPING: Arrangementet ”Gourmet under Kronerne” flyttede sidste år i nye rammer ved Kulturstationen i Skørping.

Glaskunstneren Gitte Klarup, der har stået bag gourmet-julemarkedet siden 2014, måtte i fjor erkende, at rammerne blev for små hjemme i værkstedet, hvor hun producerer sine smukke glasfugle.

- Med flytningen til Skørpings bymidte punkt blev vi meget mere synlige for de mange, der besøgte arrangementet, men det har også betydet, at mange nye udstillere har vist interesse for at være med i år, noterer hun.

Som det tegner sig pt., forventer Gitte Klarup at kunne præsentere 13-14 stande på årets gourmet-julemarked, som holdes i weekenden 16.-17 november.

Blandt årets udstillere er Wood by Køpke, som tre unge søskende fra Skørping står bag.

De repræsenterer hver især forskellige kompetencer, idet Martin arbejder med træets udformning, Camilla interesserer sig for design og dermed for ideerne til produkterne samt Katrine, der styre økonomi og markedsføring.

Et nyt indslag i Gourmet under Kronerne-sammenhæng er også Hennings Knive, der laver specialdesignede jagt- og fiskeknive, svampeknive og brugsknive, ligesom også kunsthåndværkeren Ester Kjærsgaard Kristensen er ny på udstillerlisten. Hun præsenterer sin kollektion af små bronzeskulpturer af mennesker monteret på strandsten.

På det kulinariske område stiller Varmdal Vin & Specialiteter op med et spændende udvalg af vin, whisky og gin til pasta, olivenolie, balsamico og andre italienske lækkerier, og hertil kommer velsmagende schweiziske specialoste, der importeres direkte fra alpelandet.

Intentionen med ”Gourmet under Kronerne” har lige fra starten været at skabe et julemarked med fokus på ekstravagant og smukt kunsthåndværk og gode velsmagende fødevarer fra lokale producenter suppleret med spændende delikatesser fra udlandet.

- Og det koncept holder endnu, understreger Gitte Klarup, der selv har en stor passion for velsmagende hjemmelavet mad og spændende fødevarer.

- Jeg læser en kogebog, som andre læser en god bog, og elsker at købe råvarer og forarbejde tingene helt fra bunden, når jeg selv går i køkkenet, fortæller hun.

Indtil videre afvikles ”Gourmet under Kronerne” i glasmellembygningen mellem Kulturstationen og Kinorevuen i Skørping.

- Men fortsætter udviklingen i antallet af udstillere, så skal vi sikkert allerede næste år igen til at se os om efter endnu større faciliteter, forudser Gitte Klarup.