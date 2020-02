Gospelfilm med Aretha Franklin i Skørping

KinO Revuen i Skørping præsenterer lidt af en sjælende filmperle.

Du kan glæde dig over Amazing Grace, hvori Aretha Franklin giver en enestående og bevægende gospelkoncert - i 1972.

Mens Franklin planlagde sit album samme år, besluttede Warner Brothers at filme begivenheden, der skulle finde sted i begyndelsen af 1972.

Lyd og billede var ude af sync

Warner Communications havde høstet succes med den nye trend med synergi-effekt på tværs af selskabets vinger i form af kæmpesuccessen med Michael Wadleighs film og musikalbum ”Woodstock” i 1970.

Warner havde betalt 100.000 dollars for rettighederne og filmen indspillede 17 millioner dollars, mens albummet solgte tre millioner eksemplarer.

Warner havde håbet, ”Amazing Grace” ville opnå samme succes.

Instruktøren Sydney Pollack - netop da Oscar-nomineret for Jamen, Man Skyder da Heste?, sagde jatak til projektet.

Det hele blev optaget live med kæmpe kor i Reverand James Clevelands New Bethel Baptist Church i Watts, Los Angeles med publikum.

I øvrigt en tidligere biograf. Blandt gæsterne ses flere gange en begejstret Mick Jagger.

Men filmen blev aldrig gjort færdig!

Sydney Pollack var spillefilmsinstruktør.

Når man optager, bliver lyden som regel eftersynkroniseret, men efter to dages filmoptagelser, måtte klipperne melde pas.

Der var ingen klaptræ og ingen markører, der kunne hjælpe til med at få lyden synkron med filmen.

Reddet af ny teknologi

Pollack hyrede mundaflæsere og specialister men uden resultat.

Filmen lå hen i mere end 35 år, indtil en ny digital teknologi gjorde det muligt at matche lyd til billede.

Sydney Pollack døde i 2008, men 47 år efter optagelserne - og kort efter Aretha Franklins egen død - blev den meget smukke koncertfilm endelig fuldført.

Sidste klovn

Angiveligt lukker og slukker Casper Christensen og Franks Hvam deres biograffilm trilogi med Klovn The Final som oprindeligt tænkt.

Vi får se. Foreløbig må du nøjes med treeren - i Kino Revuen.

Det er fortællingen om den moderne mand og de tre vigtigste ting i hans liv:

Faderskab, venskab og ægteskab.

De tre temaer har fået hver sin Klovn film.

I etteren handlede det om Franks kamp for at blive far - og i Klovn Forever om venskabet med Casper.

Finalefilmen handler om kærligheden i en sidste tåkrummende pinagtig og vanvittig klovnerejse på det store lærred.

Den danske film om De Forbandede År sætter fokus på samarbejdspolitikken i Danmark i besættelsestiden under 2. Verdenskrig.

Den skildrer krigens nådesløse greb om en dansk familie i de første år af besættelsen (1940-43), hvor samarbejdspolitikken eksisterede.

Kontroversielt samarbejde

Karl Skov er en selfmade, succesfuld ejer af en stor elektronikfabrik og har en kone og fem børn.

De lever det gode, privilegerede overklasseliv på Strandvejen nord for København, da nazisterne besætter Danmark i april 1940.

Karl kæmper for at videreføre produktionen på fabrikken, men for at beskytte sin familie og ansatte begynder han modstræbende at producere til det tyske marked.

Det bringer ham ind i et kontroversielt samarbejde med besættelsesmagten og medfører smertelige brud i familien.