Golftalent fra Rebild er landsholdsaktuel

15-årige Niels Knudsen fra Rebild er et af landets største golftalenter og er nu kommet ind i landsholdsvarmen.

Niels går til daglig i 9. klasse på Skørping Skole, men når klokken ringer ud fra skoletimerne, står den for det meste på golf, hvor han med et handicap på 0,9 og en slutplacering som nummer fire på årets nationale rangliste for U16-drenge kan kalde sig én af de absolut bedste i Danmark i sin aldersgruppe.

Niels er derfor netop blevet udtaget til danske landsholds U-trup, der skal samles i Horsens 14. november.

- Det er jeg naturligvis meget stolt af, og jeg glæder mig meget, fortæller Niels Knudsen.

Han spiller til daglig på eliteplan i Lyngbygaard Golfklub ved Aarhus, men slog oprindeligt sine første golfslag i Volstrup Golfklub.

- Allerede da jeg var to-tre år gammel tog min far mig med i Volstrup Golfklub, hvor han selv spillede. Her hyggede jeg mig med at slå lidt til boldene, og jeg var ikke ret gammel, før en træner sagde til min far, at han kunne se, at jeg havde et særligt talent, og som otte-årig blev jeg selv medlem af klubben.

- Jeg begyndte ret tidligt at spille turneringer og vandt det meste, jeg deltog i. Som 12-årig vandt jeg DM i slagspil, som 13-årig vandt jeg de jysk-fynske hulspils-mesterskaber sammen med et par andre spillere, og som 14-årig fik jeg en fjerdeplads ved Europamesterskaberne, fortæller Niels Knudsen, der som 12-årig skiftede til Rold Skov Golfklub for at spille med et par andre stærke juniorer.

Mange timer hver uge

Talentet var derfor helt åbenlyst, og i starten af 2019 skiftede Niels til Lyngbygaard Golfklub ved Aarhus, hvor han i forvejen trænede hos Dansk Junior Golf Akademi.

Derfor var det på mange måder nemmere at samle træningerne i Aarhus. Lyngbygaard Golfklub er en eliteklub, hvor Niels trods sin unge alder spiller på 2. divisionsholdet.

- Det er en rigtig god klub, og jeg kan mærke, at jeg hele tiden bliver en bedre golfspiller. Om sommeren træner jeg normalt to gange om ugen á tre timer i Aarhus, og så er der ofte også turneringer i weekenderne, der typisk varer fra fredag til søndag, og som finder sted mange forskellige steder i landet.

- Det er som regel min far, der kører mig, men min mor, morfar, bedstefar eller onkel kan også træde til. Sammenlagt bliver det til nogle timer på landevejen til og fra Aarhus. Om sommeren supplerer jeg også lige træningerne i Aarhus med et par ugentlige runder på Rold Skov Golfklubs baner, ligesom jeg er medlem af tre andre klubber.

- Om vinteren træner jeg knapt så meget. Her foregår træningen primært hos Ikast Golfklub eller i Volstrup Golfklub, der begge steder har et rigtigt godt indendørsanlæg, fortæller Niels Knudsen, der lige supplerer det hele med at træne fast i et fitnesscenter og spille badminton og fodbold i IF Frem Skørping.

Niels har ikke overraskende store drømme om, hvad golfkarrieren på sigt kan føre til.

- Jeg vil gerne fortsætte min positive udvikling, så jeg kan blive endnu bedre og komme til at leve af min golf.

- Jeg vil gerne deltage i de internationale turneringer og på et tidspunkt blive en del af European Tour og PGA Tour, lyder det ambitiøst og afslutningsvist fra Niels Knudsen, der med de foreløbige præstationer og seneste landsholdsudtagelse til det danske landshold U-trup må siges at være godt på vej…