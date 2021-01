Godt nyt til hunde, katte og andre kæledyr i Skørping

Skørping Dyreklinik får snart mere plads at boltre sig på. I starten af marts flytter klinikken fra sin nuværende adresse på Jyllandsgade 9 til Jyllandsgade 22 i Skørping.

Gry Rauff Martinez åbnede Skørping Dyreklinik tilbage i marts måned 2016. Det er fem år siden, og særligt de seneste år er pladsen i lokalerne på Jyllandsgade 9 blevet mere og mere trang. Der er nemlig mange firbenede kunder i klinikken.

- Vi har travlt, og jeg har været seriøst på udkig efter nye lokaler i et års tid. Dem har jeg nu omsider fundet her i det tidligere Monrad på Jyllandsgade 22. Vi har købt lokalerne og er gået i gang med at give dem en større overhaling, og få dem indrettet, så det passer perfekt til vores klinik, fortæller Gry, og fortsætter:

- Vi går fra 140 kvadratmeter i de nuværende lokaler til omtrent 250 kvadratmeter i de nye, og vi kan derfor indrette lokalerne med både en reception, venteværelse og et særligt rum til henholdsvis hunde og katte.

- Den plads har vi slet ikke i de nuværende lokaler, så det bliver en kæmpe forbedring, som jeg glæder mig meget til. Jeg har også ansat yderligere en dyrlæge, nemlig Anne Sofie Andersen, så det har simpelthen været tvingende nødvendigt med yderligere plads. I dag går vi praktisk talt lidt oveni hinanden.

- Vi har dog rigtigt meget, som vi skal nå endnu, før vi kan åbne. Både min mand, min lillebror, nogle håndværkere og jeg selv knokler i døgndrift for at få sat lokalerne i stand og indrettet det helt optimalt. Samtidig skal jeg jo også passe mine kunder i klinikken.

- Planen er, at vi slår dørene op til den nye klinik mandag den 1. marts.

- Det bliver presset at nå det, men nu hvor jeg har sagt til avisen, så må det være en ekstra motivation for at holde datoen, slutter Gry med et smil, samtidig med at hun også nævner, at såfremt corona-restriktionerne ellers tillader det, vil der i starten af marts blive afholdt en reception i forbindelse med åbningen.