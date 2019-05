Godt gang i billetsalget

ØSTER HURUP: Efter et par år med de samme koncertnavne ryster arrangøren af Øster Hurup Sommerkoncert i år posen, skruer op for budgettet og lancerer det hidtil dyreste program på de kanter.

På scenen går brandvarme Jacob Dinesen, evigtunge Birthe Kjær og to velsmurte danske kopimaskiner i skikkelse af Queen Machine Gas Box.

Den satsning har øjeblikkelig givet pote med en firedobling af billetsalget målt hen mod udgangen af april.

Og eftersom det nylig går løs 20. juli klokken ved boldbanerne i Øster Hurup, nærer arrangørerne søde drømme om røde lygter.

Brandvarme Dinesen

Forsalget har været historisk historisk godt for vores sommerkoncerter i Øster Hurup.

- Vi indsætter busser fra de fleste oplandsbyer før og efter koncerten, så du kan nyde en fadøl i sommersolen uden at bekymre dig om kørsel, fortæller Gert Degn, indehaver af Event Danmark, der står bag Øster Hurup Sommerkoncert.

Unge Jacob Dinesen er efterhånden et etableret stjernefrø på den danske musikhimmel.

Hans musik kan vel bedst beskrives som americanarock inspireret af keltisk folkemusik, understreget på hans seneste album ”Found It”.

Hyldestbands

Det danske hyldestband danske Queen Machine har ramt en bemærkelsesværdig troværdig tone og garnerer de klassiske sange som We Will Rock You Somebody To Love - Bohemian Rhapsody og og We Are The Champions med et festfyrværkeri af lys.

For Birthe Kjærs vedkommende handler det om det om gamle dansktoptravere som Vi Maler Byen Rød, Sommer og Sol Arrivederci Franz og mange andre.

Og hvad Gas Box angår, hopper de ubesværet rundt i Gasolins og Kim Larsens sange.