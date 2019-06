Godt forår af velklædte fodboldherrer

SKØRPING: IF Frem Skørping har to stærke fodboldhold i serie-4, der i skrivende begge ligger lunt i midten af deres respektive grupper. Begge hold har én kamp tilbage, inden spillerne fortjent kan holde lidt sommerferie.

De to hold har dette forår spillet i nye spillertrøjer, sponseret af SK Tømrerfirma A/S, Papas Pizza Skørping, Esay2drive og nærværende Rold Skov Bladet.

- Vi har altid gjort meget ud af bakke op lokalt, herunder selvfølgelig også IF Frem Skørping, og derfor var det også naturligt for os, at bakke op om klubbens to herrer-seniorhold, fortæller Ahmet Keskin fra Papas Pizza, og tilføjer med et smil:

- Og så er spillerne i øvrigt også rigtig gode kunder os.

Hos IF Frem Skørping er de glade for bidraget fra alle fire sponsorer.

- Som lokalt hold med mange lokale ansigter på holdet, betyder det alverden, at de lokale virksomheder bakker op. Det er jo noget sjovere at løbe rundt i Skørpings farver, og vide at det er en lokal virksomhed, man har både foran og bagpå trøjen. Så en kæmpe tak fra begge hold, lyder det fra Peter Thorgaard, der er sammen med Peter Hjorth Jensen er træner for serie-4, hold 1, mens serie-4, hold 2 trænes af Morten Kamstrup.