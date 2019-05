God servicekultur giver positivt afkast

STØVRING: Business Rebild har netop været vært for et spændende og inspirerende netværksmøde for Rebild Kommunes detailvirksomheder med mersalg som tema.

52 virksomhedsejere, ledere og medarbejdere fra kommunens detailbranche var endnu en gang mødt frem til netværksmødet, der foregik hos virksomheden IDEmøbler Max Jessen A/S i Terndrup.

Netværksmødet er det sjette i rækken for detailnetværket, oprettet af Business Rebild med det formål at kompetenceudvikle de lokale virksomheder inden for detail- og servicefaget.

Efter spisning og præsentation af møbelvirksomheden bød erhvervskonsulent Birgitte Frost Larsen velkommen, før Mikkel Pii tog over med et fængende og inspirerende oplæg.

Han er en af detailhandlens mest roste konsulenter, og i sit oplæg inspirerede og oplærte han deltagerne i adfærdsmønstre med henblik på at optimere det personlige salg i de fysiske butikker.

Adfærdsmønstre er vigtige

Han introducerede og oplærte også deltagerne i konkrete adfærdsmønstre, der kan give en positiv effekt hos kunden og i sidste ende også skabe mersalg og sorte tal på bundlinjen.

- Det kræver ofte en holdningsændring i en organisation at øge serviceniveauet. Den fysiske detailhandel i de mindre byer er udfordret, og det kan have stor betydning for butikkernes eksistens. Presset fra den stigende nethandel, større indkøbscentre, ændringer i forbrugernes købsmønstre og udviklingen af den digitale teknologi er med til at stille større krav til detailhandlen, fortalte Mikkel Pii blandt andet fra scenen.

Omdrejningspunktet for netværksmødet var netop at klæde detailvirksomhederne på til at håndtere de mange forhold, der gør sig gældende i forhold til personligt salg og service, og ikke mindst give virksomhederne en række værktøjer, der kan bruges i dette arbejde.

Ifølge konsulent Mikkel Pii er det i dag hårdt at drive detailhandel, hvor god ledelse og serviceoplevelse for kunderne er altafgørende i forhold til at skabe mersalg i de fysiske butikker.

- Styrken ved den fysiske butik er at man møder kunden direkte. At skabe en serviceoplevelse og opnå en relation med kunden er noget som webhandel ikke kan tilbyde, hvilket er en stor konkurrencefordel for de fysiske butikker, understregede han.

Krav om omstillingsparathed

Det var en holdning virksomhedsejer Lau Jessen fra Max Jessen selv er meget bevidst om.

- Hvis vores fysiske butikker skal fortsætte med at være relevante, bliver vi nødt til følge branchens udvikling tæt og omstille os i forhold til denne. Det er derfor enormt udbytterigt med vores netværksmøder, hvor vi har mulighed for at få nye input og inspiration til brug i det daglige. Det vigtigste for mig ved disse møder er sparringen, både med fagpersoner og andre lokale virksomheder. Det at vi deler viden og erfaringer virker rigtig godt. Vi sidder jo alle og ”bøvler” med noget, som vi kan få sparring på fra de andre, erklærede han.

Næste netværksmøde med Business Rebild som vært er allerede på plads 28. august, hvor temaet er: ”Sådan bliver en virksomhed en succes på Facebook.”