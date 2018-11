Glade vindere til gavebingo

ARDEN: Der var hele 249 deltagere, da Lions Club Arden søndag den 18. november afviklede deres traditionsrige gavebingo i Arden Hallerne. Det var 33. gang, at spillet blev afviklet, og aldrig har der været så mange flotte præmier. Hele 95 præmier, sponsoreret af 62 forskellige firmaer og forretninger i og omkring Arden.

Aftenens hovedgevinst var et rejsegavekort på 5.000 kr., sponseret af klubben selv. Det blev vundet af Linette Lynge Laursen, Støvring, men hun var ikke ene om, at have en indbringende aften. Andre var nemlig så heldige at vinde hovedgevinsterne på Fjordlottekuponerne på henholdsvis 8.000 kr. og 1.000 kr.

Overskuddet fra spillet uddeles som sædvanligt ubeskåret til humanitære formål, såvel lokalt som internationalt, og Lions Club Arden vil gerne benytte lejligheden til at bringe en stor tak til de alle, som år efter år deltager i spillet. Samtidig sender de også en kæmpe tak til de mange firmaer, pengeinstitutter og forretninger, som sponserer de flotte gaver.