Glad julevinder: ”Jeg troede ikke på det”

HOBRO: Birthe Poulsen fra Skørping kan godt lide at tage til Hobro for at handle.

Det gjorde hun også inden jul, hvor hun i forbifarten lige valgte at udfylde en kupon i Hobro Avis’ store julekonkurrence om et gavekort på 10.000 kroner til de butikker, der er medlem af Hobro Handel.

- Jeg havde glemt alt om konkurrencen, så da avisen ringede og fortalte, at jeg havde vundet de 10.000 kroner, troede jeg i første omgang ikke på det.

Troede det var sjov

- Helt ærligt, så troede jeg, at det var en, der lavede sjov, fortæller Birthe Poulsen med et smil.

- Men jeg blev langsomt overbevist, og blev selvfølgelig superglad.

- Jeg plejer ellers aldrig at vinde noget. Jeg tror faktisk, at det er første gang nogensinde, at jeg vinder noget.

Birthe Poulsen handler selvfølgelig ofte i Skørping, men skal den stå på en rigtig shoppingtur, så foretrækker hun Hobro.

Stået i butik i Hobro

- Modsat at tage til de større byer, så er det dejligt afslappet.

- Det er nemt at finde en parkeringsplads, og så er der rigtig god service og stemning i butikkerne, fortæller Birthe Poulsen, der selv har stået i butik i Hobro, nemlig i tøjbutikkerne Butik Aase og Butik Ann D.

I Skørping har hun for en del år tilbage også stået i tøjbutikken Monrad.

Konkurrencen var arrangeret af Hobro Avis i samarbejde med Hobro Handel, hvor kunderne i forbindelse med julehandlen i Hobro kunne udfylde kuponer, når de handlede.

Det gjorde omtrent 3000 kunder - herunder altså Birthe Poulsen.