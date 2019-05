Gerding indtog Lindenborg Å

GERDING: Aktivitetsudvalget i Gerding havde i weekenden indbudt den lille by’s indbyggere til en kanotur på Lindenborg Å.

- Gerding ligger jo i forvejen lige ved den dejlige å, så vi syntes det kunne være morsomt at se byen fra ”søsiden, tænkte jeg og derfor arrangerede vi en kanotur, fortæller Anne Gormsen som formand for aktivitetsudvalget.

Tilslutningen til arrangementet var så stor, at halvdelen af byens indbyggere drog afsted mod startstedet ved Gravlev.

Selvom Gerding kunne stille med tre kanoer, var det nødvendigt at leje yderligere seks kanoer, for at få plads til alle deltagerne.

Kanoturen var begunstiget af dejligt solskin og medvind. Men trods det, var flere af deltagerne ganske udmattede, da man efter flere timers sejlads endelig nåede til åbredden ved Gerding, som kun ligger få 100 meter fra Lindenborg Å.

Efter hjemkomsten var der fællesspisning i byens hytte, og her hyggede man sig over den dejlige tur og glædede sig over det gode sammenhold, der er i den lille by.