Generationsskiftet på plads

STØVRING: Efter 45 år som selvstændig har Vagn Kristensen, Støvring, besluttet at afhænde en del af sit forretningsområde, nemlig tømrer- og snedkerdelen.

Det sker ved et glidende generationsskifte, hvor Paw Andersen indtræder i virksomheden, der fremadrettet således kommer til at hedde Tømrerfirmaet VK Paw.

- Inden jeg blev selvstændig for 27 år siden, arbejdede jeg hos Vagn Kristensen, og vi har i tidens løb hjulpet hinanden med mange forskellige opgaver, så på den måde er det et helt naturligt skridt med et sådan glidende generationsskifte, fortæller Paw Andersen.

- Vagn Kristensen har mest haft fokus på de store hoved- og totalentrepriser, mens jeg primært har haft fokus på private opgaver, ligesom vi har dækket hvert vores geografiske område. Med det nye setup bliver vi endnu stærkere, og kan i endnu højere grad dække alle typer af opgaver for kunder i området fra Aalborg til Hobro.

- Indenfor hoved- og totalentrepriser er der i øjeblikket stor aktivitet på Hobrovej i Støvring, ligesom der også er gang i et byggeri på Jernbanegade i Støvring. Her bliver det firma Tømrerfirmaet VK Paw således ny samarbejdspartner, fortæller Paw, der i øvrigt glæder sig over, at der lige nu er godt gang i byggeriet og opgaverne.