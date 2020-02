Generationsskifte i orienteringsklub

ROLD SKOV: Når man så småt begynder at nærme sig de 80, må det vist være ok at træde et skridt tilbage og lade yngre kræfter komme til.

Lige præcis dét valgte formanden for Rold Skov Orienteringsklub, Ole Jensen, at gøre på årets generalforsamling i klubben.

Ole Jensen var blandt dem, der genoplivede klubben i 1978, efter at den gennem flere år havde været i dvale med kun ét medlem.

Sammen med et stort team af hjælpere har han i løbet af de seneste 10 år været med til at føre klubben fra 35 medlemmer i 2010 til næsten 200 aktive medlemmer i dag.

Sammenlagt har Ole Jensen siddet 19 år i bestyrelsen - heraf de syv som formand.

Æresmedle

Trods sine knap 80 år fortsætter han som formand for klubbens stævneudvalg og vil desuden sammen med flere andre erfarne medlemmer fremover fungere som “konsulent” i orienteringsklubben.

Set i dét lys var det også kun helt naturligt, at Ole Jensen på generalforsamlingen blev udnævnt som det blot tredje æresmedlem i en mere end 75 år lang klubhistorie.

Ny formand i stedet for Ole Jensen bliver den mangeårige næstformand Michael Niss.

Ud af bestyrelsen træder også Elizabeth Borchorst efter to år som bestyrelsesmedlem og mange år som ungdomsleder i klubben.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Anders Gammelmark og Helmut Hilden, som begge er klar til at bidrage med friske kræfter og nye ideer.

Den særlige ”Svend Jensen-pris” blev på generalforsamlingen overrakt til Mette Håkansson som anerkendelse af en aktiv og kontinuerlig indsats for klubben gennem flere år.

Generalforsamlingen efterlod i øvrigt indtrykket af en klub, som - set i forhold til tidligere - er nogenlunde godt polstret økonomisk, og det er der også behov for i en klub, der stadig vokser og har en meget arkiv ungdomsafdeling.