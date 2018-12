Generationsskifte i LO Rebild

REBILD: Efter 13 år som formand for LO Rebild takker Allan Busk af ved årsskiftet og overlader pladsen til 30-årige Kasper Johansen.

LO Rebild hører under LO Aalborg, og lige siden LO Rebild blev stiftet i 2005 har Allan Busk siddet i formandsstolen. Før da havde han i en årrække været formand for LO Østhimmerland, som den gang bestod af Skørping, Sejlflod og Arden kommuner.

- Men efter tæt på 20 år synes jeg nu, at det er på tide med nye kræfter på posten, og her mener jeg, at Kasper er den helt rette mand, siger Allan Busk.

Kasper Johansen er til daglig formand for Den Grønne Gruppe i 3F Aalborg, og den afgående formand har således et indgående kendskab til sin afløser.

- Kasper vil repræsentere noget nytænkning, som blandt andet vil være vigtigt når det nye FH (fusionen mellem LO og FTF) går i gang pr. 1. januar, siger Allan Busk.

Ud over behovet for nye kræfter begrunder Allan Busk sin tilbagetræden med sin oprydning i diverse bestyrelsesposter og politiske hverv for at få mere tid til familien og sit primære job som formand for 3F Aalborg.

Med skiftet indtræder Kasper Johansen i LO Aalborgs bestyrelse, og her vil Allan Busk også stadig være repræsenteret, da formanden for 3F Aalborg naturligvis har en plads i den bestyrelse.