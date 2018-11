Gedehamse indtog vandværk

GERDING: Vandværksbestyreren i Gerding fik sig forleden noget af en forskrækkelse, da han skulle besigtige nogle installationer i vandværkets hus.

Lige indenfor indgangsdøren hang der et stort hvepsebo på ikke mindre end 60 x 45 cm.

Boet er bygget af kæmpe gedehamse. Disse hvepse er 3-4 cm store, og de kan være ganske ubehagelige at blive stukket af.

- Jeg var i hvert fald vældig glad for ikke at have haft ærinder i huset i løbet af sommeren. Tanken om at blive overfaldet af en flok kæmpe gedehamse var da noget chokerende, siger vandværksbestyreren.

Beboerne i Gerding har da også i sommerens løb talt en del om, at mange ofte har set og hørt disse hvepse rundt i byen.

Nu er forklaringen fundet: de har simpelthen boet i det lokale vandværkshus, men nu er der vist kun en søvnig gedehams tilbage, så beboerne i Gerding kan igen åndet lettet op.