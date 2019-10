Gazelle-pris til Flexto A/S for fjerde år i træk

STØVRING: For fjerde år i træk har leasingselskabet Flexto A/S i Juelstrupparken i Støvring modtaget en Gazelle-pris af Dagbladet Børsen som bevis på, at virksomheden er blandt de hurtigst voksende i Danmark.

Flexto tilbyder såkaldt flexleasing af hovedsageligt premium biler importeret fra Tyskland.

Flexto A/S blev stiftet i 2010 af Lars Søgaard og Margrethe Brandt og har i dag godt 500 biler i flåden.

- Vi er enormt stolte af, at det igen i 2018 er lykkedes at skabe så gode resultater. Vi lægger vægt på at give kunderne en god leasingoplevelse første gang, så de får lyst til at komme igen. Og så kan vi ofte konkurrere på pris og vilkår med de store aktører på området, fordi vi er en forholdsvis lille og agil virksomhed med lave omkostninger, forklarer direktør og medindehaver Margrethe Brandt.

Ifølge indehaverne får kunderne en ”ægte bil-nørd” i røret, når de henvender sig. Medarbejderne kender nemlig mærkerne, modellerne og markedet indgående og er ifølge indehaverne dermed er i stand til at finde den helt rigtige bil til de ofte lidt kræsne kunder.

- Vi vægter nærvær med den enkelte kunde, den personlige betjening og en høj grad af fleksibilitet. Derfor tror jeg kunderne kommer igen, uddyber medindehaver Lars Søgaard.

Ejerne erkender at bil- og herunder leasingbranchen er kendetegnet ved en række meget store aktører, som har nogle stordriftsfordele, der gør konkurrencen hård.

- Vores forretning baserer sig næsten udelukkende på, at vi på forespørgsel importerer biler fra udlandet. Vi har ikke udgifter til et stort showroom, og vi har ikke de risici, der er forbundet med at være lagerførende på et stort udvalg af modeller. Det betyder, at vi er konkurrencedygtige i forhold til de store selskaber, understreger Margrethe Brandt.