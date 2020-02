Gasmuseet i vinter- feriehumør

HOBRO: Skolernes forestående vinterferie er heller ikke gået ubemærket hen på Gasmuseet i Hobro.

Gennem hele uge 7 lokker museet med udstillinger og masser af sjove aktiviteter for børn i alle aldre - såvel ude som inde.

Du kan eksempelvis lave fede eksperimenter med gas og ild i museets science-univers - eller være med til at lave fuglekugler uden for ved bålet.

Du får også mulighed for at lære at tænde ild med strygestål.

I det såkaldte Lavu-telt inviteres på snitteværksted tirsdag, onsdag og torsdag. - 11., 12. og 13. februar.

Find Koksekongen

Tørsten og sulten kan du stille med varm kirsebærsaft og æbleskiver med syltetøj.

Og i museets udstillinger opfordres du til at liste på detektivjagt efter ”Koksekongen”.

Gasmuseet kan i øjeblikket tilbyde udstillingerne ”Da farmor var ung”, ”Chaos til gas” og ”Det flasker sig”.