Gammel grusgrav transformeres til værdifuld natur

HOBRO: Et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Knauf A/S skaber nu grobund for sjældne planter og dyr på et stykke spændende natur i kommunen.

- Der er en gammel grusgrav på virksomhedens areal, som ligger og gror til.

- Nu får vi i stedet hegnet området ind og sat kreaturer ud.

- Det giver et kæmpe potentiale for, at sjældne planter og insekter kan trives der.

Næringsrig jord gravet væk

- Vi laver selvfølgelig klaplåger i hegnet, så alle kan komme ind og følge med i den spændende udvikling, siger biolog Anders Horsten fra Mariagerfjord Kommune.

Der findes nemlig gunstige muligheder i gamle råstofgrave, som grusgraven på Knaufs areal udgør.

Her er den næringsrige jord blevet gravet væk, så kun råjorden ligger tilbage.

- Råjorden er næringsfattig og god for en række planter og insekter, som ikke kan klare den hårde konkurrence med græsser, brændenælder og andre planter, som trives, hvor der er meget næring i jorden.

- Rigtig mange insekter er afhængige af den sandede jord, hvor der ofte bliver varmt.

Padder i vandhuller

Ligesom vandhuller i bunden af gravene er gode levesteder for padder.

Den slags levesteder er sjældne, og derfor passer projektet også godt med Mariagerfjords biodiversitets politik, hvorefter vi skal prioritere det sjældne og uerstattelige, siger Anders Horsten.

Kreaturerne på området æder det grove græs, så det ikke dominerer.

Dermed er dyrene med til at skabe plads til flere forskellige arter.

Fristed for insekter

- Eksempelvis mange blomstrende urter, som er vigtige for bier og sommerfugle.

- Når de store dyr tramper rundt, bliver jorden blottet, så nye planter kan spire og jordlevende insekter kan slikke sol og grave gange til deres æg.

- Gødningen kan i sig selv blive et levested for biller og fluer, som lever af at nedbryde kreaturernes ekskrementer, uddyber Anders Horsten.

Økonomidirektør Mads Lund fra Knauf kan varmt anbefale at lade naturen få gavn af ubrugte arealer på erhvervsgrunde.

- Vi brugte jo ikke grunden, og derfor giver det så god mening at lade naturen få gavn af den.

Til inspiration for andre

- Jeg er glad for, at vi på den måde kan være med til at fremme potentialet for sjælden natur.

- Og dermed dele det med andre i kommunen, som har lyst til at slå vejen ind forbi for at nyde synet, fremhæver, Mads Lund.

Potentialerne for at fremme sjælden natur er så store, at kommunen håber, at projektet med Knauf vil inspirere andre virksomheder til at hive fat i dem, hvis de har arealer, som ligger ubrugte hen.