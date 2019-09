Gamle ønsker for byen er indfriet - hvad ønsker I nu?

ØSTER HORNUM: Baggrunden er, at stort set alle planer er gennemført eller på vej til at blive det i det visionsoplæg, som ”Byg og bo”-gruppen under Øster Hornum Borgerforening fik udarbejdet i januar 2008 om visionerne frem til 2030.

Derfor lægger borgerforeningen og lokalrådet nu op til en ny visionsplan for lokalområdet, fortæller repræsentanter for de to foreninger, Lene Kristensen og Mikkel Kappel.

I 2008 var tre af indsatsområderne: byudvikling og boliger, udbygning af sammenhængende stisystem og udbygning af Friluftscenter Katbakken.

I Øster Hornums skoledistrikt bor der cirka 2000 indbyggere, og byen vokser i disse år, især i centrum over for lægehuset, i Sandgraven med 14 almene boliger og i en ny privat udstykning, Cirkelslaget, med første etape på 15 boliger.

Borgerforening og lokalråd mener, at interessen for byen blandt andet skyldes, at der er et lægehus i byen, en stor idrætsforening med mange nye tiltag og et velrenommeret børneunivers, men også indsatsområderne med udbygning af et sammenhængende stisystem og udbygning af Friluftscenter Katbakken.

De nævner dog også, at selve byens geografi er gunstig, hvis man både vil bo på landet og have storbyen Aalborg og dens fordele lige ved døren.