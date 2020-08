Gadesport vender tilbage til Mariagerfjord

Fed attitude og dunkende basrytmer kommer til at præge gadebilledet, når Mariagerfjord Kommune og DGI følger op på sidste års gadesports-event ’Street Attack’. Det nye initiativ ’Street Weeks’, der byder på udvalgte gadesports-aktiviteter, finder nemlig sted i Hadsund, Hobro, Mariager og Arden i de første tre uger i september.

Det skriver Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

Street Weeks byder på street basket, gadefodbold, hockey, skateboard, løbehjul og masser af god stemning. Ifølge ungdomsskoleleder Lars Otte Koefoed kan de unge godt begynde at glæde sig.

- Ved Street Attack fik mange af vores unge øje på gadesporten og streetkulturen. Vi fornemmer, at interessen er stor blandt de unge og derfor kommer vi nu på banen med tre uger fyldt med gadesport, fortæller Lars Otte Koefoed.

Ud over sportsaktiviteterne vil der være musik og grillmad, så rammerne en rigtig gadefest bliver helt ideelle.

- Mange er blevet fysisk inaktive, fordi coronavirussen har sat en stopper for de traditionelle sports- og fritidsaktiviteter. Derfor er det godt, at Street Weeks kan kickstarte en aktiv livsstil og måske inspirere til en ny fritidsinteresse eller to, siger Lars Otte Koefoed.

Udvalgsformand Jane Grøn er begejstret for, at de unge får en kærkommen lejlighed til at motionere og have det sjovt.

- Gadesporten rummer et kæmpe potentiale, når det handler om at give de unge en sund livsstil, der forhåbentligt holder hele livet. Jeg er sikker på at vi sammen med de unge får skabt en flot og farverig gadefest, hvor de får sved på panden og smag for at bevæge sig, siger Jane Grøn.

Gadesport er kendetegnet ved en udpræget gør-det-selv-mentalitet. Modsat traditionelle idrætsgrene dyrkes gadeidræt ofte i løse sociale fællesskaber. Her er ingen bestyrelse eller vedtægter, men en gruppe aktive, som hænger ud på eksempelvis skateboard-banen og som deler deres viden og erfaringer. Derfor vil politikerne gerne i dialog med de unge.

- Som politiker lægger jeg vægt på, at vi tager dialogen med de unge og hører deres behov og drømme om et aktivt fritidsliv. Vi vil nemlig gerne skabe nogle attraktive rammer i vores byer, som de unge selv fylder ud, siger Jane Grøn.

Street Basket finder sted ved ungdomsskolen i Hobro alle mandage. Hobro Basket står for løjerne. Gadefodbolden finder sted tirsdage ved P-huset ved butikstorvet med Hadsund Boldklub. Skateboard og løbehjul løber af stablen onsdage ved hallen i Mariager med instruktører fra DGI og Tjele Efterskole. Torsdage er der Hockey i skolegården på Arden Skole, hvor DGI og Valsgaard Floorball er tovholdere.