Gående får ny smutvej over banen til midtbyen

HOBRO: I fremtiden bliver det nemmere for beboerne i Hobros bærkvarter ved Ølsvej at skyde genvej til midtbyen.

Byrådet i Mariagerfjord har nikket til en plan om at etablere to nye cykel- og gangbroer.

Den ene kommer til at forbinde Morbærvej direkte med Hobro Station.

- I dag er der en trampesti under banen og en tunnel. Men stien er ikke særlig fremkommelig, siger Jørgen Hammer Sørensen, (DF), formand for teknik- og miljøudvalget.

Den nye bro bliver bygget med midler fra Banedanmark, der har stillet Mariagerfjord Kommune 21 millioner kroner i udsigt.

De mange millioner er en kompensation for, at andre broer rundt i kommunen skal rives ned. Det drejer sig om broer, der ikke har den nødvendige frihøjde, når de nye, elektrificerede tog kommer til at køre mellem Fredericia og Aalborg.

Kompensationen fra Banedanmark kommer også Arden-borgerne til gode.

Cirka fire millioner af dem skal bruges på at udvide den allerede eksisterende bro ved Brovej.

- Vi kommer til at forbedre den ved at koble en cykelsti på. Den bliver brugt af mange, efter der blev lavet en underkørsel under broen.

- I dag er der kun to veje gennem Arden - enten over eller under broen, siger Jørgen Hammer Sørensen.