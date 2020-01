Fyrkatspil genopfører Kløvedal-stykke

HOBRO: Trofaste tilskuere til Fyrkatspillet i Hobro kan måske stadig huske stykket Orm & Guldfugl, som Ebbe Kløvedal Reich skrev til Fyrkatspillet 2001.

Orm & Guldfugl

Her 19 år senere bliver det igen Ebbe Kløvedals stykke om den besværlige kærlighed mellem trælkvinden Nanna og den fornemme Ask, Fyrkat-amatørerne kommer til at binde an med i samarbejde med instruktør Lars Ditlev.

”Orm og guldfugl” bliver Lars Ditlevs fjerde Fyrkatspil i Hobro, og instruktøren ser på forhånd med stor forventning frem til opgaven.

Instruktør begejstret

- Som instruktør forundres jeg gang på gang over hvor meget glæde og begejstring, der er i at lave teater med amatører.

- Jeg har efterhånden instrueret 30 amatørforestillinger i forskellige sammenhænge, og fællesskabet er særligt på Fyrkatspillet, hvor man møder andre i forskellige aldre, der alle brænder for at lave godt og vedkommende teater, siger han.

Stormøde 15. januar

Onsdag 15. januar kan interesserede høre mere om planerne for årets vikingespil i Hobro, når Fyrkatspillets bestyrelse inviterer til stormøde i Medborgerhuset i Hobro.

På mødet kan de, der møder frem, høre om stykket, møde instruktøren og de aktive - og høre om mulighederne for at være med - enten som skuespiller eller som praktisk medhjælper før og under forestillingen.

- Amatørteatret Fyrkatspillet søger frivillige til at deltage i alle vores arbejdsgrupper, som består af taffel, dragt, rekvisit, lys og lyd, PR og skuespil.

Så hvis du er fyldt med gode ideer eller kan bruge dine hænder, er du mere end velkommen 15. januar, opfordrer formand for Fyrkatspillet Michelle Møller Danum.