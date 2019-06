Fruerlundparken klar til Truck Stop Festival

HADSUND: Gennem de sidste 19 år, er der blevet afholdt ”Truck Stop Festival”, en af Danmarks mest alsidige festivaler for Country Musik.

I år foregår Festivalen i Fruerlundparken i Øster Hurup, torsdag 20. fredag 21 og lørdag 22. juni.

Her rejses et stort mastetelt, så scene og gæster kan være i tørvejr, hvis vejrguderne ikke har tænkt sig at lade solen skinne over festpladsen.

Desuden er der salgsboder og der bliver etableret campingplads til telte, autocampere samt campingvogne.

Fra scenen kan du blandt andre høre James House med Yee Haw Band, Kinsey Rose, Railwaymen og Moonlight Rangers give den gas.

Men også linedance instruktøren Den gale Cowboy medvirker, så både USA, Færøerne, Norge og Danmark er dermed repræsenteret.