TERNDRUP: De over 30 frivillige trænere, der yder et kæmpe stykke arbejde i Terndrup IF Fodbold har til denne sæson fået nyt, flot Hummel-tøj fra Sport24 I Hadsund, som de kan bruge til træning og kamp.

Dette har kunnet lade sig gøre med hjælp fra lokale sponsorer i form af: Terndrup Apotek, Kudahls Køreskole, Blenstrup Rengøring og Terndrup Fysioterapi & Akupunktur.