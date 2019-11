Frivillige søges til Stafet for Livet

REBILD: Arden har dét. Aalborg har det også - og nu vil Rebild Kommune også gerne have sit eget Stafet For Livet-arrangement.

Derfor søger den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse nu frivillige, der vil bakke op om arrangementet.

- De fleste mennesker har haft kræft inden for familien, og Stafet For Livet er en måde at gøre noget aktivt i mod sygdommen. Men det kommer til at kræve nogle frivillige, fastslår Irene Damkjær, projektkonsulent i Kræftens Bekæmpelse.

Hvad det indebærer at være frivillig i forbindelse med Stafet for Livet kan interesserede få mere at vide om, når Kræftens Bekæmpelse 25. november kl. 19 holder informationsmøde på KulturStationen i Skørping.