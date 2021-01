Frivilligcenter Rebild har fået tag over hovedet

Projektleder Christina Dige Rejkjær har det helt store smil fremme. Hun og bestyrelsen for Frivilligcenter Rebild har nemlig fundet et sted at bo.

Fra 1. februar flytter Frivilligcentret ind i helt nyrenoverede lokaler i Business Park Nord i Støvring.

- Her får vi rådighed over cirka 110 kvadratmeter fordelt på et par store og meget funktionelle lokaler, foruden et mindre, et lille køkken og et teknikrum, så det passer supergodt til vores behov, siger en glad projektleder, som i øvrigt skifter titel til daglig leder pr. 1. april, fordi der nu er sikret såvel økonomisk grundlag som fysiske rammer for Frivilligcentrets drift.

- Oprindeligt var vi omkring, hvorvidt vi skulle holde til i en bus for at være mobile, Vi har også været forbi Grangårdscentret, Sundhedshuset og den kommunale Materielgård som muligheder, men her i Business Park Nord får vi de helt rigtige og optimale rammer for vores arbejde med frivillighed.

- Umiddelbart tænker man erhverv, når man nævner Business Park Nord, men vi får ikke mindre end to indgange direkte fra gaden, foruden at stedet rummer store mødelokaler og fællesfaciliteter, der også kan være nyttige for de frivillige organisationer, som vi har et tæt samarbejde med, lyder det fra Christina Dige Rejkjær.

Visionen

Planerne for etableringen af et Frivilligcenter udspringer af et kommunalt ønske om at etablere denne servicefunktion i kommunen, og det tog for alvor sin begyndelse tilbage i april 2019, da Christina Dige Rejkjær blev ansat som projektleder.

Siden da er det gået stærkt med en masse forberedende arbejde, præsentation af visionen for et Frivilligcenter, kontakt til en lang række foreninger og frivillige organisationer, tanker om organisering og økonomi, og så naturligvis overvejelser for, hvor man kunne placere et Frivilligcenter.

Og så lige en stiftende generalforsamling, som efter tre coronaforsøg blev afholdt i oktober sidste år. Her kom den nye bestyrelse på plads med Hans Rønnau i spidsen som bestyrelsesformand. Og det var netop ham, der fik øje på mulighederne i Business Park Nord.

Fælleskab og netværk

Frivilligcentret er støttet af Rebild Kommune med afsæt i byrådets ønske om at styrke det frivillige arbejde i kommunen. Der er i dag rigtig mange foreninger og enkeltpersoner, som gør et stort arbejde lokalt og for fællesskabet, som har behov for samling, inspiration og netværk. Hertil kommer en lang række foreninger som eksempelvis Ældresagen, Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse og patientforeninger, der efterspørger et sted hvorfra de kan udfolde deres virke og blive inspireret til nye opgaver. Ud over Rebild Kommune bidrager også Socialstyrelsen til driften, da man også herfra har fokus på det frivillige arbejde.

Frivilligcentret skal selvfølgelig rumme arbejdspladser til Frivilligcentrets ansatte, som lige nu består af projektleder Christina Dige Rejkjær og en medarbejder tilknyttet et specifikt projekt under navnet ”Flere Med”, som er et samarbejde mellem kommunen og Røde Kors. Hertil kommer en frivillig medarbejder samt en praktikplads.

- Vores faciliteter skal være fleksible, og skal kunne bruges af flest mulige fra gang til gang. Det er ikke tanken, at det skal fungere som klubhus for en eller flere bestemte foreninger, men være et vækstcenter for gode frivillige ideer, udrulningen af frivillige initiativer og et støttepunkt for de mange, der i dag organiseret eller uorganiseret gør en frivillig indsats, fastslår Christina Dige Rejkjær.